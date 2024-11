Fernanda Torres abre o jogo sobre convite para viver Odete Roitman

Fernanda Torres, 59, decidiu falar, pela primeira vez, sobre ter sido convidada para interpretar Odete Roitman no remake de "Vale Tudo" (Globo)

O que aconteceu

Em entrevista ao GLOBO, a atriz confirmou que recebeu o convite. Ela, ainda, explicou os motivos de não ter aceitado o papel de uma das maiores vilãs da televisão brasileira.

Na trama original, exibida entre 1988-1989, a personagem foi vivida por Beatriz Segall. Agora, é Débora Bloch que dará vida à Odete.

Fernanda está em Los Angeles, nos Estados Unidos, com a campanha do filme "Ainda estou aqui", de Walter Salles, pelo Oscar e outras premiações internacionais. O longa estreia nos cinemas no próximo dia 7.

A produção representará o Brasil na disputa pelo Oscar 2025, na categoria de Melhor Filme Internacional. Torres, com a agenda lotada, disse ter recusado o convite pelo tanto de trabalho que a ocupa. "Houve o convite lá atrás, mas fui vendo que o filme estava crescendo. Liguei e disse que não ia dar porque começaria em dezembro. Falaram que talvez desse para segurar até março. Com o resultado de Veneza, a onda cresceu muito. Tudo é muito cansativo e não dava para eu começar um trabalho dessa responsa já cansada. Mas isso é natural. Eu não era a primeira opção do Walter para o "Ainda estou aqui". Essas coisas são normais no nosso trabalho. É de quem faz no fim".