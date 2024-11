Felipe Titto explica motivo de ter vendido mansão luxuosa

Felipe Titto, 38, vendeu sua mansão localizada na região da Granja Vianna, em São Paulo.

O que aconteceu

O imóvel foi vendido pelo valor de R$ 30 milhões. O ator, então, usou os stories de seu Instagram nesta quinta-feira (31), para explicar o motivo de ter se mudado do local.

De acordo com o empresário, o principal motivo é espaço. Titto ainda mostrou um pouco do novo lote que comprou. "Muita gente foi impactada com a notícia de que botei minha casa para vender. Eu tô mudando exclusivamente para uma questão de espaço, porque no condomínio que eu moro, apesar da casa ser bem grande, não tenho espaço suficiente para ter os bichos que eu quero ter, bichos maiores".

Felipe deu a entender que quer viver no sossego, mais afastado. "Cavalo, boi, galinha... Todas as coisas que eu quero ter em casa e quero afastar um pouco mais, então eu tô indo um pouco mais para frente, um pouco mais afastado. Visitei o lote hoje de manhã, algumas coisas que eu tinha de burocracia para resolver".