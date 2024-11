Nesta sexta-feira (1), Beatriz Reis posou de biquíni nas redes sociais e chamou a atenção.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, a ex-BBB posou em frente ao espelho do banheiro usando um biquíni verde-escuro com detalhes metalizados como argolas na alça.

Na imagem, a influenciadora aparece no batente da porta do banheiro e exibe boa forma, mostrando a barriga chapada.