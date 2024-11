Eliane Giardini diz que tem autor da Globo com 'problema grave' de etarismo

Eliane Giardini, 72, disse que tem alguns autores da Globo com "problema grave" de etarismo, ou seja, que não criam personagens para atores veteranos.

O que aconteceu

Giardini abordou o assunto durante participação no Lady Night, ao lado de Marcos Caruso, 72. Na ocasião, os atores foram questionados por Tatá Werneck "se a Globo é etarista com artistas" mais velhos. Em sua resposta, Caruso ponderou que o problema não é a emissora, e Eliane concordou.

Para a atriz, o problema está nos autores que criam as histórias a serem contadas. "O que é a Globo hoje? A Globo não é uma senhora... Existem autores, produtos que têm problema grave com etarismo".

Caruso disse que, hoje, sente como se não tivesse personagens para ele. "Na medida em que você baixa a idade dos protagonistas, você tem que baixar a idade das mães protagonistas, dos avós protagonistas. Eu, por exemplo, nem para bisavô sirvo mais".

A atriz concordou e reforçou a importância de ter no elenco rostos conhecidos do público. "Eu acho uma loucura isso, porque [ator veterano] segura muito, a gente tem expertise que não dá para jogar fora".

Marcos concordou e reforçou que os veteranos têm a fidelidade dos telespectadores. "O público quer ver as pessoas que eles conhecem... Eu acho que tirar do ar essas pessoas que são muito conhecidas do público é uma forma de você desfidelizar, não é bom".