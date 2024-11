Chega de dor: como mulheres podem resolver a falta de lubrificação no sexo?

Uma das principais causas de dor durante o sexo é a falta de lubrificação. Se você não está molhada o suficiente, o atrito do pênis na vagina vai provocar incômodo, prejudicar o relaxamento e, obviamente, acabar com qualquer chance de orgasmo. Afinal, como gozar se você está sofrendo?

Falta de lubrificação é um problema relativamente comum entre as mulheres na hora do sexo. Mas entender a questão, compartilhá-la com o parceiro (a) e buscar a causa nem sempre é fácil.

O ressecamento vaginal pode aparecer em qualquer idade e, Apesar de mais comum no período da menopausa, acontece no pós-parto e durante a amamentação devido às alterações hormonais, principalmente relacionadas à queda de estrogênio e testosterona.

O uso de anticoncepcionais e antidepressivos também podem prejudicar a lubrificação feminina.

Causas físicas e emocionais

Para saber se o problema é hormonal, será preciso realizar exames que vão verificar o funcionamento da tireoide; analisar índices de testosterona total e livre; cortisol (hormônio do estresse); além do estrogênio e prolactina, que podem interferir diretamente na vida sexual.

O estrogênio e a testosterona, por exemplo, estão relacionados à musculatura, ao revestimento de colágeno da mucosa genital e aos microrganismos que ali habitam. A falta deles diminui a lubrificação.

Excesso de ansiedade, medo de sentir dor na relação sexual, relacionamento em crise e falta de conhecimento do corpo também podem afetar a saúde sexual. Nesses casos, a terapia ajuda na retomada e na manutenção da lubrificação.

O que pode ajudar

Lubrificantes

Não tem problema em interromper o clímax para aplicar lubrificantes à base de água. Eles são vendidos em qualquer farmácia ou sex shop. Antes de comprá-los, certifique-se que não tem alergia a elementos como corantes ou outras substâncias (em alguns casos, os géis podem dar sensação de calor ou frio para dar uma diferenciada na hora da penetração).

Preliminares

Sexo oral é bom para todo mundo e especialmente para estimular a lubrificação. Peça para o marido, esposa, namorado, namorada, ficante, enfim, para o seu par investir na oralidade da história da sexualidade humana.

Mais água

Como em qualquer tarefa da vida, é bom se hidratar. A desidratação pode ser um dos motivos para causar ressecamento vaginal.

Masturbação e pompoarismo

A masturbação vai ajudar você a se entender melhor e a repassar suas demandas ao seu par sexual. Há também exercícios básicos de pompoarismo, como imaginar que está segurando xixi, que podem dar uma mão.

Técnicas de exercícios vaginais (fisioterapeuta pélvica e uroginecológica)

São indicados para diminuir o ressecamento. Estar em contato com o corpo e conhecer as sensações de prazer tendem a aumentar o desejo e a excitação, melhorando a lubrificação.

Tratamentos com laser ou radiofrequência

Promovem ótimos resultados. Na primeira sessão são indicadas três aplicações e, após esse período, basta uma vez ao ano. Eles são indicados para as mulheres que param de usar os cremes vaginais à base de estrogênio ou testosterona devido ao desconforto, pois alguns escorrem.

Manter a higiene adequada da região vaginal

Com água e sabão e evitar sabonetes que alteram o pH da região. Mas evite duchas: elas alteram a flora vaginal e diminuem a defesa do organismo.

Hidratantes específicos

Converse com a/omédica/o sobre a possibilidade de usar hidratantes próprios para a região, à base de hormônios, que devem ser aplicados internamente de três em três dias. Eles são ótimos, principalmente, para mulheres na fase do climatério ou da menopausa, quando há perda do ressecamento natural da vagina.

Aproveite a fase de maior umidade natural

Sabe aquele líquido branco que sai da sua vagina durante o período ovulatório? Ele pode ajudar na sua lubrificação durante o sexo. Quando a mulher ovula, aumenta a umidade natural da vagina. Se não quiser engravidar, porém, invista nas devidas proteções.

Cuide da alimentação

Café e bebidas alcoólicas costumam impactar na hidratação do organismo —portanto, tome com moderação. A vitamina E aumenta a quantidade de sangue nas paredes da vagina, melhorando a lubrificação local, enquanto a vitamina D é boa para aliviar a secura associada ao aumento do pH. Vale a pena consultar um ginecologista e/ou um nutricionista para averiguar a necessidade de suplementos alimentares à base dessas vitaminas. Fitoestrogênios, substâncias semelhantes ao hormônio feminino estrogênio (estimulante da lubrificação), são encontrados em alimentos como linhaça, soja, tofu, inhame, alfafa, cevada e sementes de abóbora.

Fontes: Carolina Freitas, especialista em sexualidade do Sexo sem Dúvida e mestre em psicologia; Patrícia Romeiro Bretz, ginecologista e especialista em reposição hormonal e endometriose

*Com matéria publicada em 20/05/2023