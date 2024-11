Céline Dion homenageia Adele após encontro: 'Grande impacto na minha vida'

Céline Dion, 56, fez um post homenageando Adele, 36, nesta sexta-feira (1º)

O que aconteceu

A cantora postou uma foto do encontro das duas no último sábado (26), quando Adele desabou em lágrimas. Céline, que sempre foi um grande ídolo da britânica, surgiu de surpresa em um show dela em Las Vegas.

Céline contou que ela e sua família ficaram emocionados com aquela noite. "A sua performance foi espetacular, sua produção foi tão bonita. Nós amamos te ver e te ouvir cantar... Foi uma noite emocionante para nós todos", escreveu ela.

Sua música teve um grande impacto na minha vida, é muito importante para mim, especialmente ao longo dos últimos anos. Céline Dion sobre Adele

Dion ainda expressou sua alegria pela trajetória de Adele, citando até o desejo dela de dar uma pausa na carreira. "Eu estou tão feliz por você, eu desejo que todos os seus sonhos se realizem, que você faça o que queira fazer, que tire uma pausinha... Você merece tudo de melhor", encerrou ela.

Adele se emocionou muito e não conteve as lágrimas ao avistar Céline Dion na plateia de seu show. A cantora estava se apresentando justamente no palco construído especialmente para uma série de shows de Dion fez em Las Vegas nos anos 2000.

A voz de "Someone Like You" também prestou uma homenagem a Céline. "Foi uma honra e aquele sábado à noite será algo que me lembrarei para todo o sempre", disse ela.