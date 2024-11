Camila desabafa sobre Luana após eliminação: 'Não é ranço, é ódio'

Camila Moura, sexta eliminada de A Fazenda 16 (Record), falou sobre Luana na Cabine de Descompreensão, com Lucas Selfie.

O que aconteceu

Camila explicou sua raiva. "Na hora da raiva, queria mesmo jogar água sanitária nas coisas dela. Ela me chamando de falsa. É ranço, não é ódio."

A professora contou como começou o ranço. "A gracinha dela quando ela sobrou [no Resta Um]. Era óbvio que ela ia sobrar, ela já sabia e eu achei muito infantilidade dela."

Aquela cena foi um ato de infantilidade tão grande. Camila Moura

Ela finalizou. "Estratégia ou não, não muda o ranço por ela."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 2342 votos 0,09% Albert Bressan 1,79% Babi Muniz 0,09% Fernando Presto 0,21% Flor Fernandez 0,09% Flora Cruz 2,26% Gui Vieira 0,09% Gilsão 5,08% Gizelly Bicalho 0,43% Juninho Bill 2,26% Luana Targino 33,30% Sacha Bali 9,27% Sidney Sampaio 0,21% Vanessa Carvalho 7,77% Yuri Bonotto 37,06% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2342 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso