Camila comenta jogo de Sacha: 'A gente tentava tirar o protagonismo dele'

Sexta eliminada de A Fazenda 16 (Record), Camila Moura comentou o jogo de Sacha durante participação na Live do Eliminado (Youtube) de sexta-feira (1º).

O que aconteceu

A professora apontou como Sacha procura sempre se envolver nas tretas. "Boom, uma treta. Ele se envolvia. A do leite condesado ele não tinha nada a ver e conseguiu se enfiar."

Não tenho dúvida nenhuma que ele é um bom jogador, ele foi preparado, ele tá jogando muito consciente do que tá fazendo no game . Camila Moura

Camila apontou que eles perceberam isso na casa e tentaram contornar. "A gente tentava afastar dele, tirar o protagonismo dele, [mas] ele conseguia ir lá, dar uma cutucada em alguém, entrar numa treta."

