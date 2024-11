Beyoncé surge morena e 'roqueira' nas redes e ganha elogios dos seguidores

Beyoncé, 43, inovou completamente no visual em seu mais recente post nas redes sociais.

O que aconteceu

A popstar publicou fotos em que aparece com o cabelo moreno e ondulado, ao melhor estilo musa dos anos 1980. Nas imagens divulgadas no Instagram, ela veste um body de renda transparente das cores roxa e preta, em perfeito ornamento com o restante da produção.

Em um dos registros, Beyoncé posa de topless, cobrindo os seios com as mãos. "Roxo atrevido", escreveu a intérprete de "Single Ladies", na legenda da publicação. Ela não especificou se as fotos faziam parte de algum novo trabalho.

Nos comentários do post, os seguidores demonstraram ter adorado o look renovado da diva. "Cabelo preto, Bey! Estávamos sentindo falta", admitiu um fã. "Maravilhosa", elogiou outro.