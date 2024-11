Após conseguir pendrive, Luma apunhala Rudá pelas costas em 'Mania de Você'

Luma (Agatha Moreira) provará que nunca se preocupou em ajudar Rudá (Nicolas Prattes) nos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Após roubar a bolsa de Mércia (Adriana Esteves) e conseguir o pendrive, a cozinheira descobrirá que Mavi (Chay Suede) matou Molina (Rodrigo Lombardi). No dispositivo eletrônico terá os vídeos da filmagem, que mostrarão o vilão disparando contra o próprio pai.

Acompanhada de Cida (Victoria Rossetti), ela verá atentamente a gravação e ficará chocada, mas agirá com extrema frieza. "Foi aí que o Mavi começou a acabar com a minha vida. Acabou com a vida do Molina, pra depois acabar com a minha", refletirá.

Certa de que Molina merecia morrer, Luma escolherá não agir contra Mavi. "O Molina teve o que merecia, era um monstro, um homem manipulador, sem coração. Eu devo ter aprendido a ser fria assim com ele, e só por isso eu tô conseguindo tudo que eu quero. Agora ninguém mais me segura", prometerá.

Ciente de que a gravação é a única prova que poderia inocentar Rudá, a jovem ignorará completamente o namorado para se aliar a Mavi. Com sede de poder, ela usará o trunfo que tem em mãos para conseguir ainda mais dinheiro com o vilão.

Ao descobrir que a namorada tinha como ajudá-lo e, mesmo assim, preferiu fazer um acordo com o rival, Rudá terminará o relacionamento com Luma. Ainda mais prejudicado do que antes, o mocinho terá de se organizar para fugir de Angra dos Reis e não ser preso.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.