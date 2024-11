Antônia Fontenelle detona Flavia Alessandra por ser musa do carnaval aos 50

Antônia Fontenelle voltou a atacar Flávia Alessandra na internet. No seu canal no YouTube, a influenciadora detonou a atriz por ser musa do carnaval aos 50 anos.

O que aconteceu

Flávia Alessandra será a musa da Salgueiro, aos 50 anos. Esse fato levou Fontenelle a atacar a atriz. "Flavia Alessandra é musa do Salgueiro. Ah, meu pai. Ela já tentou ser musa na Mangueira, não deu certo, acho que não quiseram. E agora, com 50 anos, vai ser musa do Salgueiro", atacou Antônia.

Fontenelle também criticou Flávia Alessandra na função de apresentadora. A atriz ao lado do marido Otaviano Costa apresentam o reality Ilha da Tentação, disponível no Prime Video. "Agora, quer ser apresentadora porque ela se identifica muito com a Hebe. P****, mano do céu... Ah, Deus, olha, vou te falar, misericórdia", disse a influenciadora.

Antônia e Flávia colecionam tretas por causa de Marcos Paulo. Ambas foram casadas com o ator, que morreu em 2012. Com Flávia, o casal teve um filho. Já Antônia foi casada com ele entre 2006 e 2012.

A principal rixa entre as duas é por causa da herança de Marcos Paulo. Flávia alega que um testamento assinado em 2005 deixaria os bens do ator para as três filhas que teve em três relacionamentos. Já Antônia diz que antes de morrer, Marcos Paulo assinou um novo documento deixando para ela 60% dos bens.

Em 2019, a Justiça determinou que Fontenelle ficaria com 12,5% dos bens de Marcos Paulo. O restante da herança ficou com as filhas e a batalha judicial teve fim.