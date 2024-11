A Fazenda: Em clima de Halloween, festa temática terá 'vampiro' e figurinos

Após uma semana de brigas, A Fazenda 16 (Record) terá nesta sexta-feira (1º) uma festa temática na sede, com direito a figurinos e decoração "dark".

Como será a festa

A Record divulgou que a festa dessa sexta terá a "Transilvânia" como tema. A região da Romênia é conhecida pelas histórias e lendas do Drácula, e preerva-se como uma cidade medieval até hoje.

"Os peões vão entrar no clima misterioso e dark do lendário vampiro Drácula", dizia a nota oficial da emissora.

A festa promete ter decoração e figurinos temáticos.

Trechos do início da festa serão exibidos ainda durante o programa desta sexta, e o resumo dos principais momentos da festa vão ao ar na edição de sábado (2).

