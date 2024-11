A Fazenda: Desistências e acusação de agressão marcam 6ª semana

Nesta sexta-feira (1), A Fazenda 16 (Record) chegou na metade de sua edição, que tem fim previsto para a semana de 16 de dezembro. Após mais de um mês de confinamento, a rodada foi marcada por uma briga generalizada, pedidos de expulsão e desistências. Confira o que rolou:

Suposto empurrão

No sábado (26), a casa protagonizou uma discussão generalizada que precisou da entrada dos ninjas para separar os peões que estavam a ponta de partirem para a agressão. O bate-boca começou quando Luana cobrou Love de ser mais rápido no banheiro. Zé rebateu dizendo que sempre usavam como argumento seu filho contra ele.

Na briga, outros peões entraram gerando uma confusão com todos os moradores da. Fernanda e Babi acusaram Sacha de ter empurrado a produtora de conteúdo adulto no meio do caos, que negou o ocorrido.

Desistências

No domingo (27), após muitos pedidos de expulsão de Sacha vindo dos confinados, a produção avaliou as imagens e decidiu que o ocorrido não era considerado agressão e que o ator não seria expulso. A resposta da equipe não deixou os peões contentes, que insistiram na agressão.

Se sentindo injustiçada, Fernanda Campos bateu o sino e pediu para sair do reality rural. "Não preciso disso, dessa humilhação", decretou a ex-peoa.

Já Zaac disse que desejava sair pois poderia não responder por seus atos dentro da casa. "Quero ir embora porque posso fazer alguma coisa que me arrependa depois. Obrigada, Record, mas para mim já deu."

Com a saída dos peões, Zé Love e Babi tiveram crises nervosas. Ambos protagonizaram uma discussão com Sacha e Love quis agredir o ator com uma chinela. A ex-Panicat precisou de atendimento médico.

Fora da casa

Com os ânimos aflorados dentro do jogo, fora da casa equipes e o público também fizeram suas movimentações. A assessoria jurídica de Sacha Bali declarou que estavam se preparando para tomar medidas legais contra os peões que o acusa de supostos crimes no jogo.

Artistas amigos do ator fora da casa também declararam seu apoio ao competidor. Renato Góes, Bárbara Borges, Alejandro Claveaux, Bárbara Reis e muitos outros usaram suas redes sociais para repudiar as falas contra o colega.

Roça com bronca de Galisteu

Na terça-feira (29), os peões se reuniram para formar a 6ª roça de A Fazenda. Gilsão, fazendeiro da rodada, escolheu Yuri para ocupar o 1º banquinho. Sacha recebeu 9 votos dos colegas de jogo.

Em seu discurso, Vanessa retomou o suposto empurrão de Sacha em Fernanda e o acusou de agredir mulheres. Galisteu interviu a fala da peoa e reafirmou a decisão do programa: "Nós estaríamos nos compromentendo nos posicionando de forma errada com o público, é isso que vocês querem dizer? Só para entender. Vocês podem questionar entre vocês o que vocês quiserem, o jogo é de vocês, mas a regra é nossa."

Após chamar atenção dos peões, a roça seguiu com Sacha puxando Camila da Baia. De acordo com a regra do Poder Laranja, dada para Sidney por Love, o Resta Um foi cancelado na semana. Ele deveria escolher 3 peões para que o fazendeiro escolhesse um para a roça e entre Vanessa, Luana e Gui Vieira. O dono do chapéu decidiu pela empresária.

Fazendeira Luana

Depois de parar na berlinda de maneira inusitada, Luana vetou Camila da disputa e disputou o chapéu com os aliados, Yuri e Sacha. A empresária levou a melhor no jogo que combinava equilíbrio, agilidade e boa mira.

Camila é eliminada

Na noite de quinta-feira (31), Camila Moura foi a 6ª eliminada do programa com 25,49% dos votos. A volta de Sacha e Yuri geraram algumas farpas entre Love e Luana.

O ex-jogador disse cogitar desistir do programa e acusava a produção de "não mostrar tudo" para o público. "Vou vazar. Cheguei num ponto que ou eu saio ou sei lá. Já cansei, Sacha tá cometendo crimes."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 6ª roça? Enquete encerrada Total de 536314 votos 41,69% Sacha 41,00% Yuri 17,31% Camila Votar de novo Total de 536314 votos

