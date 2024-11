Yuri brinca sobre tamanho de orgão sexual em A Fazenda: 'Tenho bagulhão'

Enquanto cortava o cabelo de Sacha horas antes da sétima festa de A Fazenda 16 (Record), Yuri brincou com o tamanho do seu orgão sexual.

O que aconteceu

Yuri cortava o cabelo do amigo, quando o peão brincou. "Vamos evitar a r*la no joelho?".

Os peões riram e Sacha reforçou. "Para de esfregar a r*la no meu joelho."

Yuri brincou também e disse que teria que cortar o cabelo do amigo de lado. "Vou ter que fazer assim então."

O peão ainda completou. "Tenho um bagulhão, pô."

