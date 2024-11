30 anos sem Ayrton Senna: exposições em SP mostram legado do ídolo; veja

Há três décadas, o país se despedia de seu maior nome no automobilismo, Ayrton Senna. Seu legado, porém, ultrapassa gerações e envolve até fãs que não eram nascidos no ano de sua partida.

Com a cidade "respirando" Fórmula 1 neste fim de semana, reflexo do GP São Paulo que acontece em Interlagos no domingo, exposições e ativações são convites extras para relembrar a vida pessoal e a carreira da lenda brasileira das pistas.

Quem não adquiriu ingressos (esgotados) para a prova, tem apenas a opção da Fanzone para viver um pouco da experiência de um grande prêmio ou explorar algumas das ativações que movimentam a capital.

Mas o fim de semana também reserva outros programas incríveis, como o Festival de Día de Muertos e shows gratuitos. Confira, a seguir, a seleção de eventos que Nossa preparou para você.

Honrando a lenda

Imagem: Divulgação

Apenas hoje e amanhã acontece a experiência imersiva 'Ícones Além do Tempo', um evento especial promovido pela TAG Heuer. A mostra, no Auditório Ibirapuera, destaca as décadas de parceria entre a marca e Senna numa viagem que narra a vida pessoal e profissional do piloto. Ingressos a partir de R$ 15 e todo o valor será doado ao Instituto Senna.

Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana. Mais informações

Exposição interativa

Imagem: Divulgação

Ainda no Ibirapuera, mas na Arena de Eventos, a dica é o evento 'Uma Homenagem Guaraná - Ayrton Senna', que também celebra o legado do brasileiro. Fãs de todas as idades vão conhecer mais sobre sua carreira, por meio de réplicas e objetos que eram do tricampeão mundial. Sábado e domingo, das 9h às 18h. A entrada é gratuita, mas deve-se reservar ingressos online.

Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana. Mais informações

Só na Fanzone

Imagem: Divulgação

Com ingressos esgotados para o GP São Paulo, a Fanzone, novidade deste ano, não oferece vista para a pista, mas terá telões para as transmissões, simuladores, desafios como o Pit Stop Challenge, talk shows e presença de pilotos, como Felipe Massa e Rubens Barrichello. Diariamente haverá shows, sempre a partir das 18h: Jorge Aragão (hoje, às 18h), Alok (amanhã, às 18) e Samba Independente dos Bons Costumes (SIBC) e Serjão Loroza (domingo, às 16h). No Kartódromo de Interlagos, a partir das 8h. Os ingressos custam a partir de R$ 290.

Av. Jacinto Júlio, 1.311 - Cidade Dutra. Mais informações

Arte no trem

Imagem: Divulgação

Outra homenagem aos 30 anos da morte do tricampeão mundial é o trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) grafitado, que retrata a trajetória do ídolo brasileiro, do kart à Fórmula 1. Os 170 metros da composição foram decorados por oito artistas, cada um deles responsável por um dos vagões . O trem circula na Linha 13- Jade, no trecho do Expresso Aeroporto.

Mais informações

Mostra de carros

Imagem: Reprodução

O Teatro B32 recebe o OKX Race Club Brasil até domingo, com uma série de atividades para celebrar a história de Senna. É possível testar habilidades em simulador de corridas, tirar fotos no pódio, ver de perto carros históricos da McLaren e trajes para as provas. Das 12h às 21h, na Praça da Baleia. Ingressos gratuitos com cadastro prévio online.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 - Itaim Bibi. Mais informações

Réplica em hotel

Imagem: Divulgação

O Wyndham São Paulo Ibirapuera Hotel entrou no clima do GP São Paulo e está exibindo uma réplica da McLaren MP4/4 guiada por Ayrton Senna. Exposta no lobby bar do hotel, a máquina foi criada em tamanho real pelo designer Adhemar Cabral. Aberta ao público.

Avenida Ibirapuera, 2927 - Ibirapuera. Mais informações

*******

*******

ESPECIAL HALLOWEEN

Tradição mexicana

Imagem: Divulgação

Neste fim de semana, o Memorial da América Latina se transformará em um pedacinho do México. É lá que acontece o 'Festival de Día de Muertos', imersão cultural e representação da maior tradição do país. Dedicado a homenagear aqueles que se foram, o evento traz uma programação extensa e variada.

Espere encontrar exposição de altares decorados com muitas flores; danças típicas; intervenções teatrais; apresentações de mariachis e DJs; concurso de fantasias, Catrinas e Catríns; 'luchas libres' com 'luchadores mascarados' e muitos pratos e bebidas da gastronomia mexicana, além de venda de produtos de artesanato tradicional.

Avenida Mário de Andrade, 664 - Barra Funda (ao lado do Metrô Barra Funda). A entrada é gratuita e o evento acontece das 11h às 21h. Mais informações

Fantasmas no Bar dos Arcos

Imagem: Divulgação

Localizado no subsolo do Theatro Municipal, o bar entra no clima do terror neste sábado (2) com "Noite Fantasma", sua primeira festa de Halloween. Decoração especial e experiências interativas, como um labirinto com monstros e uma cartomante que fará leituras de cartas, ajudam a criar o ambiente fantasmagórico do evento -- que terá ainda um 'welcome drink' criado exclusivamente para a festa e distribuído na entrada. Diversas atrações e um DJ animam a noite até as 3 horas da manhã.

Praça Ramos de Azevedo, s/n, República. A partir das 22h30. Entrada gratuita e não é necessária reserva (a acomodação acontece por ordem de chegada).

COM CRIANÇAS

Homenagem a Ziraldo

Imagem: Divulgação

O Mercado Municipal de São Paulo é cenário da exposição gratuita de grafites 'Maluquinho da Quebrada', que traz o personagem mais conhecido do escritor e ilustrador Ziraldo sob a ótica de artistas que vivem em bairros periféricos. De segunda a sábado, até às 18h, e no domingo, até às 16h. No hall em frente ao Espaço de Gastronomia e Cultura do Mercadão.

Rua da Cantareira, 306, Centro Histórico. Mais informações

No mundo de Oz

Imagem: Divulgação

Dorothy e os companheiros do clássico 'O Mágico de Oz' prometem encantar fãs, mirins e adultos, no espetáculo apresentado no Teatro Bibi Ferreira. Com trilha sonora encantadora, o musical dura 50 minutos e as sessões acontecem aos sábados, às 17h30. Ingressos a partir de R$ 35 (mais taxas).

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 931 - Bela Vista. Mais informações

AO AR LIVRE

Exposição lúdica

Imagem: Nayara Spina

O Parque do Ibirapuera recebe a mostra gratuita 'Banca Galeria', da artista Flávia Junqueira. Conhecida pelas obras que mesclam o real e o fictício, ela leva para o Jardim da Bienal brinquedos de parque de diversões interativos, com a proposta de resgatar a nostalgia de uma infância romântica. Visitação das 7h às 23h e monitoria das 10h às 20h. Av.

Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana. Mais informações

Conhecendo a Lituânia

Imagem: Divulgação

No sábado e domingo, a Casa Museu Ema Klabin vai sediar a 5ª edição do LABAS - Festival da Lituânia, que evidencia a cultura e a gastronomia do país europeu, com apresentação de danças e músicas folclóricas, exposições e oficinas. Traz, ainda, produtos artísticos. É a chance de degustar pratos típicos, como virtiniai, kugelis e ?akotis. Entrada gratuita.

Rua Portugal, 43 - Jardim Europa. Mais informações

MÚSICA

Mart'nália de graça

Imagem: Reprodução

A CAIXA Cultural São Paulo recebe Mart'nália para três shows gratuitos: amanhã, às 17h e às 19h, e no domingo, às 19h. Criada no berço do samba, a cantora vai apresentar seus maiores sucessos e releituras de clássicos de outros artistas, para ninguém ficar parado. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do início de cada show.

Praça da Sé, 111 - Centro. Mais informações

Ray Charles no palco

Imagem: Divulgação/Arte1

Estreia hoje, no Teatro B32, o espetáculo "Ray - Você Não Me Conhece". Inspirada no livro homônimo, a montagem inclui uma banda interpretando os sucessos de Ray Charles, no enredo que mergulha na vida pessoal e na obra do icônico cantor. Sessões às sextas, sábados (às 16h e às 20h) e domingos (às 17h). Ingressos a partir de R$ 42.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732 - Itaim Bibi. Mais informações

CINEMA

Megalópolis

Imagem: Divulgação

Um dos filmes mais esperados do ano, projeto do premiado Francis Ford Coppola, chegou às telonas. A trama com Adam Driver no papel de Cesar Catilina acompanha o arquiteto que tenta reconstruir uma Nova York pós-desastre de forma utópica. Ele trava disputa com Franklyn Cicero, prefeito ganancioso com quem terá de lidar no meio de um cenário futurista.

Sessões e ingressos

Todo Tempo que Temos

Imagem: Divulgação

O filme parte do encontro inesperado de Almut, uma chef de cozinha irreverente, e Tobias, recém-divorciado tentando reorganizar sua vida. O romance entre os dois se fortalece e evolui para uma família. Só que um segredo do passado coloca tudo em risco e os dois precisam ponderar e decidir se o amor que construíram é forte o suficiente para sobreviver.

Sessões e ingressos