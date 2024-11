Zé Love e Babi falam sobre Luana: 'É agressiva, cospe, joga cadeira'

Durante conversa na sala da sede da A Fazenda 16, Zé Love e Babi comentaram sobre o comportamento de Luana no jogo.

O que aconteceu

Poucos minutos antes do anúncio do eliminado da sexta roça, o Grupão estava reunido na sala.

Zé Love falou sobre Luana. "Falsa ao extremo. Querendo montar um personagem que ela não é."

Ela é agressiva, cospe, joga m*rda nos outros, joga a cadeira.

Camila e Flora então comentaram que deveriam deixar cocô secando e depois jogar na influenciadora.

Babi disse. "As pessoas nunca vão se mostrar. Mas prefiro ela mil vezes daquele jeito que joga a cadeira do que fazendo drama."

Camila respondeu. "São pessoas que acham que o público é idiota."

