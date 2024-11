Camila Moura é a sexta eliminada de A Fazenda 16 com 25,49% dos votos

Camila Moura foi a sexta eliminada de A Fazenda 16 (Record). Ela recebeu 25,49% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar.

O que aconteceu

Sacha Bali, primeiro salvo, e Yuri Bonotto seguem no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Antes do anúncio, Galisteu discursou para os três peões na sexta roça.

"O objetivo de todo mundo é o mesmo: vencer. É dai que vem o maior conflito que vocês entram. Nenhum de nós nasceu pra ficar sozinho. É da natureza formar alianças", comentou Galisteu.

"Camila, as vezes parece que você se sente uma estranha no ninho. Você busca concilicação e fatos em um jogo de conflitos e opiniões. O ensinar é tão natural que talvez tenha te impossibilitado de aprender a jogar o jogo", disse.

"Sacha, você aprendeu na marra a diferença entre aliança e amizade. Sentiu na pele o limite das alianças. Recomeçou, seguiu firme no novo caminho. Agora pela quarta vez seu jogo foi posto à prova", apontou.

"Yuri, quando um dos seus está em conflito, você não pensa duas vezes e acaba virando alvo também. É uma atitude nobre, mas tem seu preço", disse.

"Meus roceiros, vai começar a segunda metade da temporada. A partir de agora, o jogo vai afunilar e vai mudar", finalizou.

