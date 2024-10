Prime Video anuncia presença na CCXP 24

O Prime Video, serviço de streaming da Amazon, anunciou nesta quinta (31) a participação na CCXP 24. Esta será a sétima participação da marca na no festival.

A plataforma promete trazer painéis exclusivos de conteúdos originais, além de um espaço para ativações e interações com o público. Detalhes da programação completa serão divulgados em breve através do site e das redes sociais do festival.

Em 2023, o Prime Video levou aos fãs um painel da série "Fallout". Ele contou com as participações do produtor executivo e diretor Jonathan Nolan, da Kilter Films, produtor executivo e co-showrunner Graham Wagner, e as estrelas da série Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins.

CCXP 24

Quando 5 a 8 de dezembro de 2024, quint. e sex. (das 12h às 21h) e sáb. (das 11h às 21h) e dom. (das 11h às 20h)

Onde São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo (SP)

Mais informações site oficial do evento