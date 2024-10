Leoni e Zélia Duncan fazem dueto para a delicada 'Quem nos dera'

"Quem nos dera" é primeiro single de uma série de cinco que Leoni lançará a partir do dia 8 de novembro. É uma canção delicada, composta pelo cantor em parceria com Zélia Duncan.

O pré-save estará disponível a partir desta sexta, dia 1/11.

Gravada por Roberta Campos, em 2012, ela agora ganha registro na voz dos autores. Com melodia de Leoni e letra de Zélia, o clima é de "busca por momentos mais amenos, mais alegres. E, na falta deles, o consolo se encontra na canção", segundo Leoni. Afinal, "a arte existe porque a vida não basta", já dizia Ferreira Gullar.

Em família

"Quem nos dera" tem uma pegada eletrônica e um arranjo minimalista, bem diferente das faixas lançadas com a banda Outro Futuro. Foi gravada em casa, com produção, gravação e mixagem de Antonio Leoni.

Antonio, filho do artista, toca/programa todos os instrumentos, exceto o baixo, que fica a cargo de Leoni. A canção é a primeira das "Baladas Sortidas", que comporão um EP, com data de lançamento prevista para abril de 2025, e recheado de surpresas.

Sobre Leoni

Leoni começou sua carreira em 1983, como fundador da banda Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Atuando como baixista, compôs todas as canções dos dois primeiros álbuns da banda.

Em 1986 deixou o Kid Abelha para fundar e comandar sua segunda banda, a Heróis da Resistência. Assumiu os vocais e compôs todo o repertório dos três álbuns gravados.

Partiu, finalmente, para a carreira solo em 1993 e, desde então, lançou sete álbuns, três DVDs e três EPs. Nesses mais de 40 anos de carreira, ganhou sete discos de ouro, um DVD de ouro e tem por volta de 200 canções gravadas.

Entre suas obras mais famosas estão "Garotos II", "Só pro meu prazer", "Exagerado", "Como eu quero", 'Por que não eu?", "A fórmula do amor", "Dublê de corpo", "Lágrimas e chuva", "Os outros".

O compositor tem parcerias com grandes nomes da música brasileira. Na lista estão: Cazuza, Zélia Duncan, Frejat, Herbert Vianna, Marcos Valle, Xande de Pilares, Zeca Baleiro.

Como escritor, lançou quatro livros: "Letra, música e outras conversas" (1995), "Manual de sobrevivência no mundo digital" (2010), "A margarida mostrando os dentes" (2015) e "Baião de 2" (2016) - em parceria com Mauro Santa Cecília".

Leoni é um artista conectado, que se reinventa a cada trabalho. Presente de forma ativa nas redes sociais (@leonioficial), ele interage com os fãs, compartilhando suas ideias e trabalhos. No streaming, você pode encontrar um catálogo completo, desde os clássicos que marcaram gerações até os lançamentos mais recentes.

Multifacetado, o cantor, compositor, músico e escritor Leoni inicia mais um trabalho promissor neste dueto com a parceira Zélia Duncan. "Quem me dera' é o primeiro single do próximo EP "Baladas Sortidas" que será lançado em 2025.