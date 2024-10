Gracyanne Barbosa mostra fantasia com body cavado no Halloween

Gracyanne Barbosa, 41, mostrou aos seguidores como foi seu Halloween.

O que aconteceu

De body cavadíssimo, a influencer ostentou um corpo musculoso, definido e pernas saradas. Ela ainda apostou em uma máscara. "Feliz Dia das Bruxas", escreveu Gracyanne na legenda da publicação nesta quinta-feira (31).

A musa fitness está passando alguns dias em Miami, nos Estados Unidos.

Os fãs da artista aprovaram a fantasia e não pouparam elogios. "Uau, maravilhosa", disse uma; "Uma mistura de medo com desejo", apontou outro; "Arrasando em todas as épocas do ano", comentou uma terceira.