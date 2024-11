Enzo Fernández, do Chelsea e influenciadora terminam após 6 anos juntos

Enzo Fernández, 23, jogador de futebol argentino que atua pelo Chelsea, e a esposa, Valentina Cervantes, 24, não formam mais um casal.

O que aconteceu

O anúncio foi feito pela influenciadora em seu Instagram, nesta quinta-feira (31). Eles estavam juntos desde 2018 e têm dois filhos, Olívia, 4, e Benjamin, 1.

Nos stories do Instagram, Valentina deu a notícia. "Eu e Enzo decidimos nos separar. Mas vamos ser sempre uma família e apoiar um ao outro em tudo. Isso porque há duas crianças envolvidas e que precisam muito do nosso amor. Eu sei a pessoa e o excelente pai que o Enzo é e o coração que ele tem. E isso me basta. Não procurem criar guerras onde elas não existe".

Eles se conheceram em 2018, quando ele tinha 16 anos e Valentina tinha 17. Na época, Enzo era jogador do River Plate.