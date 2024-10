Dona Déa Lúcia faz Tatá Werneck chorar no 'Lady Night'

Dona Déa Lúcia participou do Lady Night e fez Tatá Werneck chorar. Ela foi a convidada da atração, e após o fim da entrevista, surpreendeu a apresentadora com uma performance delicada de Fascinação - imortalizada na voz de Elis Regina.

Com os olhos marejados, Tatá agradeceu a participação da mãe de Paulo Gustavo no talk show, e se despediu da plateia. Ao entrar no elevador cenográfico do estúdio, a apresentadora abraçou a artista do Domingão com Huck. "Você me emociona muito", disse Tata.

Antes, Dona Déa contou as referências que inspiraram a criação da maior personagem da carreira de Paulo Gustavo, Dona Hermínia, a protagonista de Minha Mãe É Uma Peça: "Não sou eu, é um clã: começa com a minha vó, mamãe e eu".

"Quando eles [Paulo Gustavo e Juliana, sua irmã] brigavam, eu dizia: ‘para, está doendo minha cesariana’. Era tudo mentira. Era para eles ficarem preocupados. Era uma eterna brincadeira", relembrou ela, com saudade do filho, que morreu em 2021, vítima da covid-19.