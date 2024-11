Após ser feita de refém, Luma terá grande reviravolta em 'Mania de Você'

Nos próximos capítulos de "Mania de Você", Luma (Agatha Moreira) terá uma grande reviravolta após ser mantida refém das freiras do Convento das Carmelitas.

O que vai acontecer

Mércia (Adriana Esteves) chegará no local após Irmã Mércia (Jussara Freire) implorar para que ela busque o pendrive. Enquanto isso, Luma estará presa em um quartinho do convento.

Após um tempo analisando o cômodo, a jovem perceberá que poderia pular uma mureta que liga a sacada de um quarto para outro. Mesmo com a altura do local, a cozinheira arriscará e conseguirá fugir do quartinho.

Enquanto isso, a mãe de Mavi (Chay Suede) conversará com a freira, e as duas relembrarão do passado. "Nós nunca vamos estar quites. Fiz muita coisa errada. Tô aqui pra me purgar dessa culpa que eu carrego. Se não fosse por você assumir aquele assalto no meu lugar, eu tinha ficado anos na cadeia", dirá Irmã Mércia.

A personagem de Adriana Esteves então afirmará que era menor de idade quando assumiu o crime da religiosa. Ela agradecerá a ajuda da antiga amiga e pegará de volta seu pendrive.

Quando Mércia estiver indo embora, Luma surgirá vestida de freira e roubará a bolsa da personagem. Com isso, a jovem terá em mãos o que tanto queria: a prova de que Mavi matou Molina (Rodrigo Lombardi).

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.