Anhangabaú vai virar Ibiza! Marco Carola traz festa lendária a São Paulo

Marco Carola finalmente chega a São Paulo com a sua Music On, um projeto que desde 2011 espalha nas pistas o conceito de boa festa do DJ e produtor italiano: música eletrônica de vanguarda e dançarinos imersos por horas na verdadeira experiência clubber.

Sua marca nasceu em Miami e se estabeleceu em Ibiza, nos icônicos Amnesia e Pacha, onde se mantém até hoje. Com ela, Carola também roda o mundo e, neste sábado (2), vai se materializar no Vale do Anhangabaú para uma jornada de 12 horas obviamente para ver o dia clarear.

"Music On é um trabalho de 9 anos", conta Edu Poppo, da Be On Entertainment. "O relacionamento começou quando trouxemos o Carola pro Luv N' Beats no Áudio, em 2015. Foi pelo menos seis anos de negociação e agora o plano é que entre no calendário de São Paulo, sempre em novembro, colado na Fórmula 1."

A relação de Carola com São Paulo é antiga. Em outubro de 2001, um jovem Carola fez história no lendário Lov.e Club. O DJ —conhecido na época por gostar de tocar sets longos em clubes pequenos— deixou uma legião de clubbers de carteirinha atônitos por sua técnica e sua calma para apresentar seu repertório apurado com três picapes.

A Music On nasceu dez anos depois disso para que esse DJ pudesse, nas suas palavras, "expandir seu reino musical e criar um lar para futuros artistas talentosos e inspirados". Ou seja, no line-up, só "som de clube de última geração":

Line-up da festa Music On, de Marco Carola, em São Paulo Imagem: Divulgação

Vintage Culture (Brasil): grande nome da house music nacional, presente nos principais eventos do país e do exterior, figura nos rankings de melhores DJs do mundo. Seus hits "This Feeling", "You Give Me A Feeling" e "Cali Dreams" somam 2 bilhões de streams nas plataformas digitais

Franky Rizardo (Holanda): artista de tech-house com vibrações marcantes e diferenciadas, é nome constante nas edições na Music On e é considerado uma das grandes referências da house music, com suas músicas já tocadas por artistas de renome como Steve Angello, Fedde Le Grand e Sebastian Ingrosso

Chelina Manuhutu (Holanda): a produtora e DJ criou um som próprio com house groovy, tech house e muita bateria africana e latina e vem despontando como um dos nomes mais emocionantes da cena techno. Já esteve entre o "Alternative Top 100 DJs' (DJ Mag e Beatport)

Melanie Ribbe (Alemanha): a modelo internacional decidiu investir na carreira de DJ em 2015 e desde então vem ganhando destaque na cena da música eletrônica global com participações em grandes festivais e renomadas festas ao redor do mundo. Em Ibiza, ela foi residente por dois anos no Amnesia com sua própria festa, a "Melanie Ribbe & Friends"

Sarah Stenzel (Brasil): tem grande reconhecimento na cena da música eletrônica de São Paulo e é especialista em sets que exploram ritmos tribais e deep house. Sua habilidade em harmonizar essas influências entrega uma experiência sonora profunda e envolvente

Music On | Marco Carola

Instagram: @musiconofficial

Quando: Sábado (02/11), 22h

Local: Vale do Anhangabaú.

Quanto:

Regular Pass Unissex (inteira) = R$ 600 + taxa

Regular Pass Unissex (meia social) = R$ 300 + taxa (necessário a entrega de 1kg de alimento na entrada do evento)

VIP Unissex (inteira) = R$ 1.600 + taxa

VIP Unissex (meia social) = R$ 800 + taxa (necessário a entrega de 1kg de alimento na entrada do evento)

Site de vendas: www.ingresse.com/musicon

Classificação etária: 18 anos