A Fazenda: 'Fernanda e Zaac são persona non grata da Record', diz colunista

Ao desistirem de A Fazenda 16 (Record), MC Zaac e Fernanda Campos estão com a relação estremecida com a emissora.

O que aconteceu

De acordo com o colunista Gabriel Perline, Zaac e Fernanda entraram na lista de personas non gratas da Record e não estarão presentes em nenhum programa da emissora, os quais fazem parte do cronograma dos participantes eliminados. Conforme a coluna, as informações foram confirmadas pela emissora.

Segundo Perline, os ex-peões já estão cientes que deverão devolver os cachês recebidos e pagarão uma multa para a emissora. Eles também não deverão receber os valores pagos pelas ações de merchandising feitos enquanto estavam confinados, como as provas patrocinadas e outras ações de marcas.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 6ª roça? Resultado parcial Total de 324917 votos 23,75% Camila 38,14% Sacha 38,11% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 324917 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso