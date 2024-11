Sacha é o primeiro peão salvo da sexta roça de A Fazenda

Sacha foi o primeiro nome salvo na sexta roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Antes do anúncio, Galisteu discursou para os três peões na roça. "É da natureza do jogo formar alianças. Mas no final, não é um grupo que vai vencer, mas sim uma pessoa."

Camila. "Estranha no ninho, uma peoa que busca conciliação num jogo de conflito. A Fazenda está mais para um tribunal do que uma sala de aula. Você não conseguiu aprender a jogar esse jogo."

Sacha. "Você aprendeu na marra a diferença entre aliança e amizade. Sentiu na pele isso cedo, aprendeu com tombo e recomeçou em um novo caminho. Aqui você viu que pode levar amizades para vida, mas por enquanto eles são seus adversários."

Yuri. "Sorte de quem tem você como aliado. Você se coloca como escudo, segura a bronca, mas acaba virando alvo por causa das suas escolhas e dos seus aliados. também. É uma atitude nobre, mas que tem seu preço."

Galisteu finalizou. "Vai começar a segunda metade da temporada e a partir de agora o jogo vai afunilar. Para chegar na final precisa ser cirúrgico e pensar em si em cada jogada."

