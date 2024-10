Vera Viel mostra cicatrizes nas pernas após enxerto de veias; veja

Vera Viel, 49, mostrou as cicatrizes em suas pernas após passar pela cirurgia da retirada de um tumor.

O que aconteceu

Modelo explicou que possui duas cicatrizes, em ambas as pernas. Ela precisou fazer um enxerto de veias de uma perna para a outra.

O enxerto fez parte de uma cirurgia a que se submeteu para retirada de um tumor raro na coxa esquerda. "As cicatrizes da minha operação são mais do que marcas físicas, são um testemunho de superação, resistência, recuperação e do milagre de Deus na minha vida. Muitas pessoas sentem vergonha ou constrangimento de exibir suas cicatrizes, mas essas marcas são parte de nossa história e identidade. Mostrar uma cicatriz pode ser um ato de coragem. É uma forma de aceitar e de celebrar a jornada da cura", disse ela nesta quarta-feira (30).

A influenciadora mostrou uma foto de suas pernas. "Foi necessário fazer um enxerto de veias de uma perna para a outra, porque o tumor estava envolvido nas veias".