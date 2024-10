Yuri, Sacha, Camila e Luana estão na sexta roça de A Fazenda 16

A sexta roça de A Fazenda 16 (Record) começou a ser formada na noite de terça-feira (29). Yuri, Sacha, Camila e Luana sentaram nos temidos baquinhos e, à exceção de Camila, vetada por Luana, os três amigos disputarão amanhã a sétima Prova do Fazendeiro. Quem deve vencer o chapéu e deixar a berlinda?

Confira como a roça foi formada:

Indicação do Fazendeiro

Gilsão começou a formação e devolveu a indicação em Yuri — que o indicou na última roça. "O jogo dele, para mim, já é previsível. Ele vai sempre votar em mim. Hoje não estou nem pra ofender, nem nada. Em contrapartida, tenho que fazer minha parte pra me defender."

Como a casa votou

Albert votou em Sacha;

Flor votou em Sacha;

Yuri votou em Zé Love;

Luana votou em Zé Love;

Flora votou em Gui;

Fernando votou em Sacha;

Vanessa votou em Sacha;

Gui votou em Zé Love;

Juninho votou em Gui;

Sidney votou em Sacha;

Sacha votou em Zé Love;

Camila votou em Sacha;

Gizelly votou em Sacha;

Babi votou em Sacha;

Zé Love votou em Sacha;

Com 9 votos, Sacha foi o mais votado.

Puxada da Baia

Mais votado da sede, Sacha puxou Camila para a baia.

Poder do Lampião substituiu Resta Um

Na formação dessa roça, o Resta Um foi substituído pelo poder do lampião. Com ele, Sidney indicou Luana, Gui e Gilsão precisou indicar o quarto roceiro entre eles.

O fazendeiro indicou Luana. A peoa, por sua vez, vetou Camila da prova.

