Samuel de Assis entra em 'Mania de Você'; conheça o personagem

O ator Samuel de Assis vai chegar na novela "Mania de Você" (Globo) em breve. O ator é conhecido por protagonizar "Vai na Fé" em 2022.

Personagem de Samuel de Assis em 'Mania de Você'

Samuel de Assis interpretará Daniel Fischer, o arquiteto que projetou o resort Albacoa. O papel foi escrito já na sinopse original por João Emanuel Carneiro.

Daniel Fischer está previsto para aparecer pela primeira vez no capítulo do dia 8 de novembro. Hugo (Danilo Grangheia) vai descobrir que o profissional está morando no condomínio do resort comandado por Mavi (Chay Suede).

O personagem ganha destaque assim que Michele (Alanis Guillen) retorna ao Brasil. A cozinheira vê seu namorado, Cristiano (Bruno Montaleone), sendo preso após ser flagrado com uma carga de drogas. Esse será o resultado de um golpe dado por Yuri (Arthur Haroyan).

Michele precisará de dinheiro para soltar Cristiano e, a princípio, Daniel se oferecerá para ajudá-la. Depois, de acordo com a sinopse do folhetim, o arquiteto e a irmã de Ísis (Mariana Ximenes) começam a se interessar um pelo outro.

Michele (Alanis Guillen) em 'Mania de Você' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.