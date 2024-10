Sacha revela possível trabalho com Anitta fora da Fazenda: 'Na Áustria'

Sacha Bali confessou na tarde desta quarta-feira (30) para seus aliados em A Fazenda 16 (Record) que, antes de entrar no reality, conversou sobre a possibilidade de trabalhar com Anitta.

O que aconteceu

Na área externa, o ator disse que recebeu uma ligação falando sobre a possibilidade de ele "ser o câmera" de uma produção de Anitta para a plataforma de streaming Netflix.

Segundo o ator, a produção buscava alguém de pouca fama. "Era pra ser um câmera não muito conhecido", explicou.

Ele ainda revelou que as gravações durariam um mês e aconteceriam na Áustria, onde Anitta não seria reconhecida.

Ia ser irado. Ele não falou diretamente, (…) mas disseram que só conseguiam pensar em mim para fazer essa parada Sacha Bali

A proposta, no entanto, não seguiu, uma vez que Sacha entrou no reality show, explicou.

