Renato Góes defende Sacha contra críticas de peões na Fazenda: 'São minhas'

Renato Góes respondeu às críticas de Flor sobre Sacha Bali na tarde desta quarta-feira (30).

O que aconteceu

Renato Góes respondeu a uma publicação no X, antigo Twitter, que reproduzia uma crítica de Flor à Sacha na Fazenda. Na fala para o grupinho, Flor disse que Sacha "só usa roupas de grife" e fica se "vitimizando".

Góes, por sua vez, respondeu à publicação dizendo que Sacha ganhou as roupas que veste no reality show.

Ele ganhou algumas roupas de uma marca do Rio em parceria com nosso amigo Felipe Roque. Todas as outras são minhas, inclusive os calçados Renato Góes

Internautas validaram o comentário de Góes. "Sacha falou ontem sobre isso, que a maioria das roupas era que o Renato Góes tinha emprestado", disse uma seguidora.

