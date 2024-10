Pó royal rejuvenesce a pele? Vanessa Rozan explica por que truque é fake

Um vídeo que viralizou no Instagram promete combater rugas com uma receita simples: uma máscara facial com fermento em pó, usado no preparo de pães e bolos, complementado com clara de ovo e creme Nivea. A autora do vídeo diz que encontrou a ideia em "uma pesquisa da Universidade do Canadá".

A dica, porém, não tem nenhum embasamento científico e é incapaz de rejuvenescer a pele, alerta a maquiadora, apresentadora de TV e pesquisadora Vanessa Rozan no Lab da Beleza. "Fermento não é skincare e muito menos botox", afirma ela.

O vídeo, que teve mais de 1 milhão de visualizações na plataforma, diz que a receita causaria um efeito semelhante ao botox — o que é falso. "Nada que você passa na superfície do rosto vai ter o mesmo efeito do que uma coisa que você injeta subcutâneo", explica Vanessa. "São tratamentos com ações e efeitos completamente diferentes".

No episódio, Vanessa também consultou a dermatologista Carla Presti, que afirmou que, além de não funcionar como botox, a receita ainda pode trazer riscos à pele, já que o fermento foi criado exclusivamente para uso culinário e o uso do ingrediente para fins cosméticos não é recomendado.

"Pó Royal tem bicarbonato, que dependendo da pele, pode descamar ou inflamar o rosto", disse a médica, acrescentando que o fermento biológico pode até proporcionar uma leve esfoliação na pele, mas não é capaz de combater rugas ou apagar manchas.

"A gente não come skincare, por que vai passar produto de geladeira no rosto?", diz Vanessa.

No Lab da Beleza, a expert Vanessa Rozan testa produtos, trends e dupes que viralizaram nas redes, pra você nunca mais cair em cilada. Os episódios são disponibilizados às terças e sábados, às 10h30, nas redes sociais de Universa.