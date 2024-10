Olivia Rodrigo quase foi presa ao ser confundida com criminosa 'homônima'

Olivia Rodrigo, 21, revelou ter passado maus bocados ao voltar para os Estados Unidos, depois de uma série de apresentações no Canadá.

O que aconteceu

A cantora foi retirada pela polícia do ônibus em que viajava para prestar esclarecimentos sobre uma questão que não entendeu. "Estávamos saindo do Canadá, indo para Portland ou algo assim. Chegamos na fronteira, dei meu passaporte e eles falaram tipo: 'Ok, pode ir'. Depois, bateram na porta do ônibus e disseram: 'Precisamos da Olivia'", relatou ela, em entrevista ao programa de TV The Tonight Show.

Olivia então foi levada para uma sala de interrogatório, onde um policial a pressionou para 'confessar' que já havia sido presa. "Ele me perguntou: 'Você já foi presa?' Depois que respondi, ele continuou: 'Você tem certeza?'. Comecei a duvidar de mim mesma, tipo: 'Meu Deus, talvez eu já tenha sido presa e não sei'."

Ela só foi liberada quando os agentes compreenderam que a haviam confundido com uma quase homônima, Olivia Rodriguez, com várias passagens pela cadeia. "Eu disse: 'Sou Olivia Rodrigo. R-O-D-R-I-G-O'. Ele respondeu: 'Ah, tem uma menina que parece com você, mesma idade. Ela foi presa várias vezes e se chama Olivia Rodriguez."