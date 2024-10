Mudou de lado? Julia diz que aliados são 'sombras' e Sacha sofre injustiça

Quinta eliminada de A Fazenda 16 (Record), Julia Simoura falou sobre Sacha Bali e seus ex-aliados na manhã desta quarta-feira (30).

O que aconteceu

Na Record, a peoa disse ter divergências com Sacha, mas afirmou que ele está "de certo modo, sendo injustiçado".

Muitas das situações que as meninas compraram —e eu também—, vejo que foram para um lado um pouco errado Acho que ele sofreu uma certa injustiça no jogo Julia Simoura

Julia ainda disse que Zé Love sempre foi seu "embate declarado". "Sempre foi o grande desafeto meu", diz. "Sacha foi meu aliado or muito tempo (…) e fiquei decepcionada".

A ex-peoa também disse que as aliadas estão "perdidas", com "medo" e tentando encontrar "seu lugar" na casa. "Não esperava que jogariam perto de Zé Love, não era de nossa coerência", disse. "Estão com um jogo um pouco equivocado".

Segundo ela, as peoas estão comprando uma briga que não é delas em um enredo "manipulado" —e por isso perdem autenticidade. "Viram até sombras dele [Zé Love] no jogo", disse.

A peoa, que assistiu à formação da roça desta terça (29), disse que Fernando e Flora foram "hipócritas" por criticar coisas "que fazem muito pior". Fora da casa, Julia disse ter visto trechos em que ambos os peões se mostraram falsos com ela.

