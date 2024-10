A maldição do fazendeiro: Coincidência tem marcado provas de A Fazenda 16

Quase chegando à metade, A Fazenda 16 (Record) tem sido assolada por uma "maldição" que se tornou assunto nas redes sociais: a maldição do Fazendeiro.

O que aconteceu

Desde a primeira roça do programa, um fato curioso tem acontecido na temporada. Todos os peões indicados para a berlinda pelo fazendeiro da semana se tornam fazendeiros no dia seguinte e escapam da roça.

Na primeira roça, Júlia indicou Flor para a berlinda. A apresentadora escapou da roça se tornando a segunda fazendeira.

Na segunda roça, Flor devolveu a indicação em Júlia. A peoa, então, venceu a prova pela segunda vez e deixou a roça.

Na terceira formação de berlinda, Júlia mudou a indicação e colocou Zé Love na roça. Mais uma vez, a indicação não vingou e o jogador venceu a prova na quarta, escapando da votação.

Zé Love indicou Yuri para a berlinda na formação da quarta roça. O ex Bombeiro de Eliana levou a melhor em uma prova de agilidade e se tornou o novo fazendeiro, deixando a roça.

Yuri, por sua vez, indicou Gilsão para a quinta roça. Gilsão também fez jus à maldição e venceu a prova do fazendeiro, escapando da roça.

A Fazenda 2024 - quem é o favorito após desistência de Fernanda e Zaac? Resultado parcial Total de 67452 votos 0,16% Albert Bressan 0,85% Babi Muniz 1,32% Camila Moura 0,13% Fernando Presto 0,76% Flor Fernandez 0,03% Flora Cruz 0,30% Gui Vieira 0,68% Gilsão 0,14% Gizelly Bicalho 0,19% Juninho Bill 1,10% Luana Tárgino 43,39% Sacha Bali 2,31% Sidney Sampaio 3,59% Vanessa Carvalho 1,38% Yuri Bonotto 43,68% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 67452 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso