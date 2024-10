Luana avisa que vai causar punições quando for desrespeitada por Zé Love

Depois da discussão generalizada após a formação da 6ª roça de A Fazenda (Record), Luana decidiu adotar uma nova postura com seus rivais.

O que aconteceu

A peoa avisou aos aliados que não abaixará mais a cabeça para seus adversários no jogo. "Eu não vou mais ser desrespeitada dentro dessa casa.

Luana já havia dito que se sentia ameaçada na casa e pedia para Gui, Yuri ou Sacha sempre a acompanhasse pela casa. "A partir do momento que eu entrar sozinha - não vou chamar mais nenhum de vocês para ir comigo - e eu ser desrespeitada, eu vou descer e causar uma punição."

Ela diz entender se os aliados não concordarem com sua estratégia. "Se vocês acharem ruim e não quiserem mais andar comigo, tudo bem, eu vou entender e respeitar. Mas não vou mais andar de cabeça baixa, com medo."

Sobre Babi e Zé Love, ela explica: "Eu falei com Babi, expliquei para ela tudo o que acontece, se ela me soltar gracinha, vou brigar com ela. Se Seu Zé me soltar gracinha, como eu não tenho peito para brigar com ele porque ele mexe com meu psicológico, eu vou causar uma punição."

Eu não vou mais aceitar ser desrespeitada, desmoralizada e ofendida.

"Se você quiser fazer isso, faz, eu não acho legal", opina Sacha. "Mas é enfim, cada um responde pelas suas paradas aqui."

"É claro que você não ia concordar", Luana responde. "Não vou ficar aceitando desrespeito de Zé não."

