Leci Brandão e MC Tha cantam no mês da Consciência Negra na Casa Natura

No mês da Consciência Negra, a Casa Natura Musical preparou uma programação especial para celebrar cultura afro-brasileira e suas influências na música brasileira. Assinante UOL tem 40% de desconto em ingressos em qualquer atração.



No dia 2 quem se apresenta são as Pastoras do Rosário, que lançam o álbum "Da Nebulosa ao Brilho", e são acompanhadas por Lia de Itamaracá, cantora, compositora e cirandeira, considerada patrimônio vivo do estado de Pernambuco. Lia será homenageada pelas escolas samba Império da Tijuca e Nenê de Vila Matilde no Carnaval de 2024, ano em que a artista completa 80 anos.

O rap e o soul estão presente com shows da rapper carioca Slipmami, no dia 8, e da cantora Cristal, no dia 24.

No dia 9 é o bloco o Ilú Obá De Min que comemora 20 anos de fundação com um show especial. A abertura conta com o Samba de Roda Nega Duda, numa tradição que celebra os orixás, a capoeira e a rica culinária baiana.

Já em 14 de novembro a Casa recebe a baiana Sued Nunes com o repertório de seu novo álbum chamado "Segunda-Feira".

E no dia 29 de novembro a Casa recebe a Fexta da Mextra, de Silvanny Sivuca - referência em percussão no país, finalista como instrumentista do ano no Prêmio Multishow 2023, e com participação em bandas de Emicida e Gloria Groove. Ela se apresenta com o Bloco Me Lembra Que Eu Vou (coletivo que enxerga a batucada como uma jornada de aprendizado e alegria, de comunhão entre iguais). O show ainda traz participações especiais do cantor pop Vitão, do rapper Thiago Jamelão e da dupla de irmãos sambistas Prettos.

Além dos shows que celebram as raízes afro-brasileiras, outros artistas ainda compõem a agenda do mês na Casa, como Silvia Machete, a banda Mundo Livre S.A., Rodrigo Alarcon e Mariana Nolasco. Veja agenda completa e mais detalhes de todos os shows abaixo.

Casa Natura - Novembro

01.11: Leci Brandão convida MC Tha

02.11: Pastoras do Rosário com Lia de Itamaracá | lançamento do álbum Da Nebulosa ao Brilho

07.11: Silvia Machete | Silvia Machete é Rhonda no show Invisible Woman

08.11: Slipmami

09.11: Ilú Obá de Mim - abertura de Samba de Roda Nega Duda

14.11: Sued Nunes | lançamento do álbum Segunda-Feira

15.11: Mundo Livre S.A. | 30 anos do álbum Samba Esquema Noise

16.11: Rodrigo Alarcon | despedida da turnê Rivo III e a Fé

24.11: Cristal | lançamento do álbum Epifania

29.11: Fexta da Mextra | Silvanny Sivuca e Bloco Me Lembra Que Eu Vou - part. Vitão, Thiago Jamelão e Prettos

30.11: Mariana Nolasco | Turnê Quem É Ela? - abertura de Marcos Baptista

Ingressos disponíveis pelo Sympla. Valores de R$25 a R$ 200.

* Assinante UOL tem 40% de desconto em ingressos na Casa Natura. Experimente por R$6/mês.



CASA NATURA MUSICAL

Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo

www.casanaturamusical.com.br