João Guilherme sobre herança de Leonardo: 'As Marias têm mais grana que eu'

João Guilherme, 22, fez confissões e comentários irônicos sobre a relação com sua família paterna.

O que aconteceu

O ator e cantor afirmou que não tem acesso a um vintém do dinheiro do pai, Leonardo, 61, e não é presenteado por ele há mais de dez anos. "Você é um cara que é herdeiro, né?", indagou Tatá Werneck ao rapaz, durante participação dele no Lady Night (Multishow) da última terça (29). "Sou. Só que não tenho acesso a um tostão do meu pai. O último presente que ele me deu foi um boné quando eu tinha 11 anos", disparou o convidado.

João brincou que suas sobrinhas - filhas de Zé Felipe e Virgínia Fonseca - certamente têm a conta bancária mais gorda que a sua própria. "Mas eu posso pedir [presentes] para uma sobrinha minha, a Maria Alice, Maria Flor... São 4 sobrinhas Marias e todas elas já têm mais dinheiro na conta do que eu."

O namorado de Bruna Marquezine se deu conta do que significava ter um pai famoso ainda na infância. "Eu fui me aproximar do meu pai e entender essa realidade quando tinha uns 8, 9 anos. Ele mora em outro estado, então, pra minha mãe confiar e largar uma criança na mão do Leonardo... O quanto de filhos sem nota fiscal que [Leonardo] não deve ter por aí, né?"