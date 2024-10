Influencer que sofreu com cirurgias plásticas relata técnica do 'x-tudo'

Letícia Mello, 41, sobre os danos causados após ter passado por 12 cirurgias plásticas de uma só vez, em entrevista ao Gshow.

Hoje, sou uma voz: vivo para pedir justiça e para alertar outras mulheres que passaram ou podem vir a passar por isso Letícia Mello

O que aconteceu

A influenciadora contou que conheceu o médico Marcelo Evandro dos Santos, que a induziu a realizar mais procedimentos do que havia pensado. "Ele me botou à frente do espelho e apontou 'defeitos' que eu nem sabia que existiam, nunca havia reparado 'gordurinhas', na perna, na barriga, e ele me disse que poderia resolver tudo de uma vez, com o mesmo equipamento da lipo."

Após dez horas de cirurgia, acordou com 12 procedimentos realizados de uma só vez, o chamado "X-Tudo". "Assim que acordei, já senti muita dor, mas imaginei ser normal. Estava fraca, com o lado direito do corpo paralisado, e descobri que ele havia retirado 7 kg de gordura do meu corpo. Além de ter precisado de transfusão, recebi três bolsas de sangue."

Letícia Mello passou por 12 cirurgias de vez Imagem: Arquivo pessoal

A influenciadora precisou passar 11 dias em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e mais de dois meses internada. Durante a internação, descobriu o termo "cirurgia x-tudo", uma técnica arriscada que combina diversos procedimentos de uma só vez e que não é recomendada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBPC).

Ele me passou segurança, em momento algum senti que era uma técnica perigosa. Só ouvi sobre isso quando cheguei na UTI e um enfermeiro sinalizou 'ela é paciente de "x-tudo" Letícia Mello

Marcelo Evandro dos Santos foi indiciado por lesão corporal gravíssima no caso de Letícia, e é investigado em outros oito inquéritos policiais abertos por outras mulheres que se dizem vítimas de suas cirurgias, segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel.