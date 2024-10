Flor condena Sacha por querer ajudar mãe e 'só usar grife': 'Até chinelo'

Flor Fernandez criticou Sacha Bali na tarde desta quarta-feira (30) por só usar "roupas de luxo" na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Enquanto almoçava com o grupinho, Flor disse que Sacha "só usa roupas de grife". "Você não olha as roupas dele? Tudo ali é de grife. Tem Blueberry, tem Hugoboss, tem Prada…", afirmou.

Como você quer aposentar uma mãe usando tanta roupa de grife? Até o chinelo dele é de grife Flor Fernandez

Gilson disse que o peão está "se fazendo de coitado." "Todo mundo aqui precisa [do dinheiro], essa é a verdade. Senão ninguém estaria aqui. Só que cara, a pior coisa aqui é se vitimizar", reclamou Zé Love. "Todo mundo tem que dar uma vida melhor pra sua mãe, pro seu pai, pro seu filho. Não tem quem quem não tenha essa vontade."

Flor afirmou que não compra roupas de marcas de luxo e vendeu os artigos que tinha em casa. "Ter coisa de grife é legal. Mas vai gastar o que tem com isso? Eu vendi meus Rolex que eu tinha, não tenho mais Mercedes…", disse. "Não vou andar toda grifada precisando pagar contas (…) Olhei o maleiro dele, o que tem de Blueberry, Prada... Eu pensei, cara, você quer aposentar alguém, você guarda dinheiro pra aposentar alguém."

Zé Love disse que o rival tem um apartamento, e Flor afirmou que ele deveria vendê-lo, investir o valor da venda e deixar a mãe "viver de renda". "Não tem que se vitimizar", disse Zé.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 6ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 9701 votos 26,67% Luana 56,19% Sacha 17,14% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 9701 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso