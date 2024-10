Filha de Vampeta rebate falas do pai sobre pensão e sexo: 'Não somos p*tas'

Giovanna Santos, filha de Vampeta, 50, usou as redes sociais para rebater uma fala do pai.

O que aconteceu

No início da semana, Vampeta falou que as filhas, de 21 e 23 anos, "já dão pra c*ralho". Os comentários vieram depois das jovens entrarem na Justiça por conta de uma dívida de pensão alimentícia do jogador.

Giovanna lamentou os comentários do pai em uma série de vídeos no Instagram. "Ele disse que vai ter que pagar essa dívida e que não sabe por que paga pensão, sendo que eu e minha irmã temos 21 e 23 anos e 'damos pra c*ralho'. Sim, esse foi o vocabulário que ele usou", disse ela nesta quarta-feira (30).

Não estou aqui para falar mal do meu pai. Só vim me defender das coisas que ele falou de mim e da minha irmã, que fez a gente parecer uma p*ta, e não somos. Giovanna

A estudante negou ser "melhor amiga" do pai, como ele havia dito. "Isso é uma mentira. Ele nunca foi meu melhor amigo e nem foi meu pai, na verdade. Sempre tentei me aproximar dele e só levo tapa na cara. Ele sempre foi um jogador bom, um tio legal, mas pai ele nunca foi. Ele nunca foi um bom pai", declarou ela.

Ela contou que foi Vampeta quem estipulou o valor da pensão desde que as filhas nasceram, e que a dívida teve início em 2018. "Então, essa treta inteira que está acontecendo é culpa dele", afirmou.

Giovanna também explicou que o valor da pensão ajuda a custear as despesas das filhas. "Moro com o meu namorado há um ano. Eu estudo, minha irmã estuda Medicina. Esse negócio da pensão é para nos ajudar, porque a gente não pediu para estar neste mundo."

Ele acha que a pensão é para a gente comprar bolsa, sapato... Nossa, quem dera que fosse. É para pagar casa, comida, faculdade, carro, coisas do dia a dia.

Giovanna encerrou o desabafo com a esperança de que o pai entenda o lado das filhas. "Pai, se você estiver escutando isso, quero que saiba que eu te amo. Não desisti de você nem da nossa relação", finalizou.