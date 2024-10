Fernando acusa Sacha de homofobia e leva invertida: 'Porque é chato'

Ao justificar seu voto em Sacha na formação de roça em A Fazenda (Record), Fernando acusou Sacha Bali de ser homofóbico por imitar sua voz.

O que aconteceu

"Durante a minha vida, eu sofri vários tipos de chacotas na escola, bullying, com pessoas me remendando, me imitando", começou Fernando em sua justificativa.

Que eu não posso ser feminino. Que eu tenho corrigir meus erros. Que eu tenho que me policiar para não parecer afeminado. Sempre nessa coisa da sociedade reparando nas coisas que eu faço, como eu faço. Policiando se minha voz tá saindo afeminada, essa homofobia velada.

"Houve um episódio essa semana, ele pode falar que não fez, que ele imitou minha voz, que todo mundo viu, inclusive os amigos dele", acusa o chef.

Sacha responde: "Imitei porque é chata, não é porque é afeminada. É porque sua voz... por isso".

Fernando se irrita e grita durante o ao vivo. "Cala a boca que eu to falando. Cala sua boca. Essa homofobia velada".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 6ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 9750 votos 26,83% Luana 56,06% Sacha 17,11% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 9750 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso