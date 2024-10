Fernanda acusa Record de favorecer Sacha e esconder desistência coletiva

Para o canal do Youtube de Deborah Albuquerque, Fernanda Campos deu declarações exclusivas sobre sua passagem em A Fazenda (Record). A criadora de conteúdo adulto pediu para sair reality rural no último final de semana, dizendo que se sentia injustiçada pela produção.

O que aconteceu

A apresentadora e ex-peoa de A Fazenda 14, mostrou alguns áudios enviados por Fernanda, em que esta acusava a emissora de estar privilegiando Sacha. Ela explica que havia combinado de sair com Zaac ao perceberem que as câmeras não estavam os filmando: "A gente já tinha percebido que a genta não estava sendo gravado. A gente tirou o microfones, falamos marcas e não apitava, não acontecia nada, então a gente realmente percebeu que estava sendo gravado."

A ex-affair de Neymar reclama que o produção não estava mostrando as brigas completas para o público, cortando o sinal do streaming e nem exibindo durante o programa ao vivo. "Até a briga foi passado só uma parte depois, nem passou no Playplus a briga inteira [se referindo a briga entre Love e Sacha, em que o ex-jogador pegou um chinelo para ameaçar o ator]. Não foi passado a briga inteira no ao vivo."

Acontecia de ter brigas todos os dias e eu não sei se estava sendo gravado, eu comecei a ficar com essa paranóia na minha cabeça.

Ela continua e explica que os embates com Sacha eram motivados por provocações do ator e não entendia o sentido do público salvá-lo seguidas vezes. "O Sacha foi para a roça três vezes e voltou, não é possível que não estava mostrando o que ele estava fazendo. Ninguém é louco de ir para cima do cara à toa. Ninguém tá perseguindo o cara à toa, apesar que nem perseguição é."

Segundo a reflexão de Fernanda, Sidney Sampaio tem uma personalidade centrada e controlada, mas que acabou perdendo o controle em um bate-boca com Sacha. "Achei que o pessoal de casa ia perceber quando o Sidney perdeu o controle."

"Sobre a briga do Sacha, eles [Record] mostraram só de um ângulo, sendo que tem câmera para todo lado", acusa. Ela reafirma ter sentido a mão do ator a empurrando e que Babi disse ter visto a mão de Sacha nela. Dentro do reality rural, a ex-Panicat continua com seu discurso de ter visto o rival agredindo a amiga.

Tem muitas coisas ai que acho que não foi passada totalmente. Eu senti uma mão em mim e invalidaram isso tudo. Como você pode ver a minha reação, não é de quem não sentiu nada. A gente viu que não estava sendo exibido no Playplus, que era para ser visto tudo em tempo real, eu falei 'vou desistir, vou sair'. Porque se não está sendo transmitido tudo, a gente vai ficar aqui igual louca, igual pessoas doidas que tão perseguindo o cara. Prefiro sair do programa do que ser taxada lá fora como perseguidora.

Fernanda diz que ficou sabendo que no meio de confusões, as vezes as câmeras cortavam para os animais, quartos vazios e outros ângulos para não exibir o que acontece. "A gente sacou que a gente ia ser o vilão da história se continuasse lá."

"Eu acho que não foi passado e não vi nenhum recorte até hoje é que várias outras pessoas também iam desistir", revela e diz que o grupinho se reuniu e conversou sobre desistir juntos, o que incluiu nomes como Zé Love, Flora e Camila.

