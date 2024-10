Exclusivo: Equipe de Fernanda revela se tomará medidas legais contra Sacha

Ao UOL, a equipe de Fernanda Campos esclareceu sobre os próximos passos legais da ex-peoa. Ela desistiu de A Fazenda 16 (Record) após acusar Sacha Bali de agressão física durante uma discussão generalizada.

O que aconteceu

Em resposta ao Splash, do UOL, a assessoria de Fernanda revelou que a peoa e sua equipe jurídica entendem que é "cedo para qualquer providência judicial e/ou policial em relação ao reality e qualquer participante". A criadora de conteúdo adulto desistiu de A Fazenda 16 no último domingo (27).

Segundo a nota, a ex-peoa ainda está tomando conhecimento do que aconteceu no jogo e das declarações feitas pelos colegas de confinamento. "Ainda assim, entendem [a equipe] que algumas discussões e entreveros ficarão no âmbito do jogo de fato. E, portanto, restritos à convivência no reality."

Eduardo Graboski, assessor da modelo, conta que Fernanda contratou um novo advogado para avaliar todas as questões sobre A Fazenda e analisar cada situação em particular. "Portanto não há qualquer ação movida por ela nesse sentido", explica a nota. Ele finaliza explicando que agora a prioridade da sua cliente é cuidar da saúde mental e família, resolver pendências pessoais e retomar seu trabalho.

Fernanda desistiu do reality rural ao dizer que se sentia injustiçada pela equipe do programa. Ela alegou que havia sido empurrada por Sacha Bali durante uma discussão generalizada, mas a produção analisou as imagens e concluiu que não houve sinais de violência contra a peoa. Após o anúncio de que não haveria a expulsão de Bali, Fernanda desistiu do programa e disse que tomaria medidas legais fora da casa contra o rival no jogo.

Ao sair do jogo por escolha própria, Fernanda deverá pagar uma multa para a emissora, no valor do cachê pago pela Record ao entrar no reality. A ex-peoa também não deverá ser receber pelos merchandisings feitos no confinamento e outros prêmios recebidos no jogo.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 6ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 10007 votos 26,44% Luana 56,07% Sacha 17,49% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 10007 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso