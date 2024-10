Ex-BBB Nizam revela se já ficou milionário com a venda de foto e vídeo nu

Nizam admitiu que já faturou um bom dinheiro com a venda de conteúdo adulto, mas negou que já tenha arrecadado o valor do prêmio do BBB.

O que aconteceu

Ex-bbb afirmou que a plataforma adulta é "maravilhoso de grana". Ele contou que "ainda não deu para fazer o prêmio do BBB", mas que já faturou "um quarto do prêmio da A Fazenda", ou seja, pelo menos R$ 500 mil — o reality da Record paga R$ 2 milhões ao vencedor, e o da Globo pagou em 2024, R$ 3 milhões. A declaração foi dada durante participação no podcast Selfie Service.

Nizam explicou que oferece fotos e vídeos nu e sensuais aos assinantes. "Focava mais em fotos, mas no último ensaio fiz alguns vídeos, mas sem sexo. Sou eu sozinho. Eu e Deus."

Ele descartou a possibilidade de gravar vídeo explícito. "Aí vira ator pornô e é coisa que não quero ser. Sou um produto, mas não vou me prostituir para isso."

Nizam ganhou projeção após participar do BBB 24. Ao fim de sua participação no programa, ele criou um perfil no Privacy e já posou peladão para a plataforma.