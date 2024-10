Chico: 'A Fazenda tem um clima de transtorno'

Chico Barney e Bárbara Saryne retomaram a confusão generalizada que aconteceu em A Fazenda (Record). A briga teve início com Luana pedindo para Zé Love sair mais rápido do banheiro. O ex-jogador não gostou da cobrança e alfinetou a peoa, dando início a um bate-boca.

Yuri e Sacha entraram na discussão com Zé Love, trocando ofensas e os outros peões precisaram intervir para separá-los. "Sacha começou a gritar com Love, chamando-o de cachorro. Não sei porque é ofensivo, eu amo cachorros. Olha o que Zé responde: 'cachorro é a sua mãe, toda hora fica falando do meu filho'", narra Chico Barney se divertindo.

É uma clima de transtorno, um clima de avaria. Não é mais A Fazenda, é O Pântano.

"Tá realmente bem pesado", concorda Bárbara. "Chegou em um ponto que a gente assiste tenso, sabe quando você tá vendo um filme de suspense e ação e você fala 'ih agora vai', 'agora vai ter expulsão'. É assim que a gente assiste, porque tá uma tensão muito grande."

Ela aponta a hipocrisia dos participantes ao acusarem uns aos outros de ofensas e de citarem seus familiares. Zé Love se revoltou com Sacha por falar de seu filho e esposa neste final de semana, depois, alfinetou o ator dizendo que "cachorro é sua mãe". "Fica aquele ponto da hipocrisia que todo mundo fala em algum momento e também vai da interpretação de quem tá assistindo. 'O que é falar?'."

Chico faz um comparativo da briga entre os peões e as regras de um jogo infantil de futebol: "Tinha um lance, 'não fala da mãe, do pai, dos irmãos', quando você queria de alguma maneira destruir seu oponente no quesito da humilhação infantil, porque isso é infantiloide.

É uma barbaridade porque nós já somos adultos e maduros, fica essa coisa de falar de mãe, esposa, filho. Os próprios argumentos que usam. É tudo uma infatilidade muito grande, não consigo nem achar pesado, porque é bobo. É uma bobagem. Fico impressionado com o quanto eles se prestam a isso.

