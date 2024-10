Cauã Reymond posta foto e recebe elogio do cantor Belo: 'Maravilhoso'; veja

Cauã Reymond, 44, chamou a atenção do cantor Belo, 50, com um post nesta quarta-feira (30).

O que aconteceu

O ator compartilhou uma foto em que aparece de regata preta. Ele aproveitou o clique com as alcinhas da roupa para exibir os músculos definidos no ombro.

Belo elogiou Cauã ao ver a foto na rede social. "Tá subindo o sarrafo demais! Maravilhoso", disse o cantor. Um seguidor respondeu o comentário e até brincou: "Nem o Belo que é belo tá aguentando".

Fãs também se derreteram com o post do ator. "O monumento mais lindo do Brasil", disse uma seguidora. "Que moreno é esse, minha gente? Pegou a beleza do mundo todo!", escreveu outra.

Semanas atrás, Reymond também agitou a web ao aparecer nu em um ensaio. O astro levou fãs à loucura com o ensaio fotográfico em que cobria as partes íntimas apenas com um tecido.