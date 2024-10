Bring Me The Horizon anuncia show extra em São Paulo

Vai ter show extra do Bring Me The Horizon em São Paulo.

A banda se apresentará no dia 28 de novembro, na Audio. O Bring Me The Horizon também se apresenta no dia 30 de novembro, no Allianz Parque, com ingressos quase esgotados.

No Allianz, o BMTH tocará pela primeira vez como atração principal em um estádio. O grupo liderado pelo vocalista e morador de Taubaté (SP) Oliver Sykes se apresentará ao lado de Motionless In White, Spiritbox e The Plot In You. Para o show na Audio, no entanto, Sykes e seus companheiros tocarão sozinhos.

A pré-venda para quem já comprou ingressos para o Allianz Parque começa no dia 31 de outubro, às 10h. Para o público geral, a venda de ingressos tem início no mesmo dia às 15h, pelo site da Eventim ou na bilheteria oficial.

O Bring Me The Horizon tem números grandiosos no streaming e nas redes. São mais de 25 milhões de seguidores nas redes sociais, 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 2 bilhões de visualizações no YouTube e um legado de hits e parcerias memoráveis, com AURORA, Machine Gun Kelly, Yungblud e Lil Uzi Vert, além de indicações ao Grammy e ao BRIT Awards.

Show extra Bring Me The Horizon

Data: 28 de novembro de 2024

Local: Audio Club (Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca - São Paulo/SP)

Horário de abertura dos portões: 19h

Classificação etária: entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos e setores

Pista: R$195 (meia-entrada legal), R$390 (inteira) | Mezanino: R$225 (meia-entrada legal), R$450 (inteira)

Início das vendas

Pré-venda: 31 de outubro, 10h (on-line)

Venda Geral: 31 de outubro, 15h (on-line e na bilheteria oficial)

Vendas on-line na Eventim.

Bilheteria oficial: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo/SP) Funcionamento*: Terça a sábado das 10h às 17h

*Não há funcionamento aos domingos e feriados. Em dias de eventos na casa, a bilheteria só funciona para o evento do dia.