Ana Paula Padrão grava vídeo de despedida do MasterChef: 'Coração apertado'

Ana Paula Padrão, 58, afirmou que deixa a Band com o "coração apertado", mas que pretende focar na carreira de empresária.

O que aconteceu

Apresentadora gravou um vídeo de despedida do MasterChef. "Eu sou essa pessoa que muda muito, eu gosto de projetos."

Agora eu sei que você que me acompanha entende, porque eu mostrei isso aqui todo dia. E eu deixo agora esse programa maravilhoso com o coração apertado pra dar atenção a um outro lado meu, o de empresária, agora na área de educação, e em breve eu vou contar mais sobre isso.

Ana Paula se despedirá do programa no MasterChef Confeitaria. Edição inédita será exibida entre 19 de novembro e 19 de dezembro. As informações foram confirmadas a Splash pela assessoria de imprensa da Band.