Albert imita Luana tomando banho com biquíni cavado: 'Mexe comigo'

Depois de protagonizar uma discussão com Luana em A Fazenda (Record), Albert zombou do comportamento da peoa.

O que aconteceu

O peão, que criticou Luana por tê-lo incluído ao dizer que "oprimida por todos da casa". Depois de discutirem, a produção obrigou todos os peões a ficarem na área externa, quando Albert imitou a empresária, que tem uma marca de biquínis.

O ex-Power Couple abaixou as calças, subiu a cueca e copiou Luana tomando banho de roupa de banho: "Eu vou tomar meu banho! Eu vendo cuecas!", gritou enquanto fingia se ensaboar. Albert foi assistido com risos e palmas dos aliados. "Mexe comigo, mexe", desafiou.

O Albert imitando a Luana, enquanto todas mulheres dão risada. #AFazenda pic.twitter.com/cbkTGYodZ6 -- Central Reality (@centralreality) October 30, 2024

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 6ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 6025 votos 32,40% Luana 56,40% Sacha 11,20% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6025 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso